特朗普班底｜華裔發言人Steven Cheung將出任白宮傳訊總監

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的過渡團隊11月15日宣布，特朗普已選擇在今屆大選期間擔任傳訊總監的Steven Cheung擔任白宮傳訊總監。



據路透社報道，特朗普的過渡團隊同時宣布Sergio Gor將擔任總統人事辦公室主任（Director of the Presidential Personnel Office）。

Steven Cheung（右）於2024年10月底與特朗普競選團隊高級顧問Corey Lewandowski（左）合照（X@Corey R. Lewandowski）

特朗普發聲明指：「自2016年我第一次競逐總統以來，Steven Cheung和Sergio Gor一直都是我值得信賴的顧問，並一直堅持捍衛美國優先的原則。」

據報道，Steven Cheung自2016年就加入特朗普的競選團隊，他在特朗普首個總統任期擔任策略應對總監（Director of Strategic Response），而他在本屆大選則擔任特朗普競選團隊的發言人。

特朗普競選團隊發言人Steven Cheung。（X@TheStevenCheung）

Steven Cheung是美國出生的華裔，在加州首府Sacramento出生並長大，父母均為中國移民。