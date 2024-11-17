專家籲英國與歐盟聯手：貿易額是英美3倍　憂特朗普打全球貿易戰

2024年美國總統大選結果出爐後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）再度當選。《衛報》11月16日報道，世界貿易組織（WTO）前主席拉米（Pascal Lamy）稱，出於對爆發全球貿易戰的憂慮，英國要選邊站隊的話，應選擇與其貿易額是與美國3倍的歐盟，而非特朗普政府。



特朗普高級經濟顧問穆爾（Stephen Moore）之前在15日說，若英國希望在特朗普領導下與美國達成自由貿易協定，並避免20%出口關稅的話，就得拒絕歐盟的「社會主義模式」。

2024年11月16日，世貿組織前主席拉米（Pascal Lamy）警告英國應該在貿易和經濟政策上站在歐盟一邊，而不是選擇特朗普領導的美國。(Getty Images)

拉米指，英國與歐洲的貿易額是與美國的3倍，為避免全球貿易戰，應與歐盟保持密切貿易關係，而非與特朗普結盟。

拉米接受英國《觀察家報》採訪時說，英國是歐洲國家，它的社會經濟模式更接近歐盟，而非「特朗普和馬斯克（Elon Musk）那非常強硬、粗暴的資本主義模式」。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

他還指出，雖然脫離歐盟，但英歐之間有一種結構性的互相依存關係，幾乎不會改變；除非英國決定脫離歐盟標準規範而轉向美國規範，但拉米認為不太可能發生。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）將於18日前往巴西，參加G20峰會，預計與中國國家主席習近平會談；而特朗普正建議對中國徵收60%關稅，有貿易專家認為美國將要求歐盟和英國仿效。