俄大規模空襲烏克蘭電網設施　導彈擊中住廈至少10死52傷

俄羅斯11月17日對烏克蘭發動近3個月來最大規模空襲，早上發射至少120枚導彈和90架無人機，造成至少7人死亡。至晚上再有導彈擊中烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）地區的9層高住宅大樓，造成10人死亡、52人受傷，死者包括2名兒童。



烏方指連串攻擊造成電力系統嚴重破壞。其中，最大私營電力公司DTEK 表示，全國能源系統受損，包括DTEK發電站。國營電網營運商Ukrenergo則表示，全國所有地區18日實施臨時停電，將從早上6點持續到晚上10點，工人們正在盡快搶修。



烏克蘭應急部門稱，17日晚蘇梅地區有住宅樓遭導彈擊中起火，路邊汽車遭波及。有畫面顯示，建築物幾乎所有窗戶都被炸毀，外牆受損。

路透社報道，俄羅斯上午已大規模空襲多個地區。在周日清晨，首都基輔不斷傳來爆炸聲，居民們裹著冬衣擠在地鐵站。攻擊造成電網基建受損，但未確認具體程度。

官員證實，從西部的沃倫（Volyn）、羅夫諾（Rivne）、利沃夫（Lviv），到東南部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）等地區，「關鍵基礎設施」都遭到破壞或停電。

DTEK已在敖德薩（Odesa）南部地區實施緊急停電。國家電網營運商Ukrenergo表示，敖德薩、羅夫諾和沃林地區的搶修工作正在進行中。

俄羅斯國防部表示，當日是對涉及烏克蘭軍工供應的能源設施發動襲擊。