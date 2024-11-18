俄羅斯對烏克蘭發動近月最大規模空襲　發射逾200枚導彈及無人機

俄烏戰事爆發接近1000日, 隨着特朗普當選美國總統, 戰局或出現重大變化。周日, 俄羅斯對烏克蘭展開近月以來最大規模襲擊, 發射超過200枚導彈及無人機。

華盛頓郵報報道, 俄軍此輪空襲的猛烈程度等同過去數個月相加, 基輔居民慌忙走到地下鐵站等安全位置躲避。

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯在這次襲擊中使用了120枚巡航導彈、彈道導彈和空彈導導彈以及90架無人機，其中包括伊朗製造的「沙希德」(Shaheds)無人機。他說，烏克蘭軍隊擊落了其中140多架。

在這張2024 年11 月17 日拍攝的影片截圖中, 俄羅斯導彈擊中烏克蘭蘇梅一棟大樓後起火, 救援人員趕至現場。(Reuters)

澤連斯基說，攻擊在南部港口城市尼古拉耶夫造成兩人死亡，六人受傷，包括兩名兒童。周日晚些時候，俄軍空襲在東北部城市蘇梅造成 8 死，其中包括兩名兒童，近50人受傷。

烏克蘭能源公司DTEK表示, 其火力發電廠受空襲嚴重破壞, 也是該廠今年內第八度受到大規模襲擊。隨着冬天將至, 民間的電力供應將面臨更嚴峻考驗。

另一方面, 莫斯科市長索比亞寧周一表示，俄羅斯防空部隊摧毀了一架飛往莫斯科的無人機。索比亞寧在Telegram發貼指：「根據初步信息，碎片墜落現場沒有造成任何損壞或人員傷亡。」

美軍陸軍戰術導彈系統（ATACMS)資料圖片。一年多來，烏克蘭一直在使用ATACMS來攻擊被佔領的烏克蘭領土上的俄羅斯目標。(Reuters)

隨着表明會上任後馬上結束俄烏戰爭的特朗普當選美國總統, 華府在可見將來對烏克蘭的軍援成疑。澤連斯基亦表示, 烏克蘭必須盡一切努力，以外交手段在明年結束與俄羅斯的戰事。他亦指, 當特朗普就任美國總統後，俄烏戰事會更快結束。

不過此際便傳出消息指, 美國拜登政府已經解除了禁止烏克蘭使用長程導彈襲擊俄羅斯境內目標的限制。分析指, 拜登政府希望盡可能協助烏方保住佔領的庫斯克, 以這片細小的俄國領土作日後日後的談判籌碼。