G20峰會｜會議正式閉幕　宣言指全球經濟仍存在挑戰

為期兩天的二十國集團（G20）領導人峰會結束。峰會發表宣言稱，全球經濟仍存在不少挑戰，如不確定性上升，經濟下行風險增加，幸而有着實現軟著陸的良好前景。在俄烏戰爭方面，宣言歡迎所有支持全面及持久和平的倡議，惟沒提到俄羅斯的責任，有與會領袖對此表示遺憾。



宣布指出，與會國家表示將推動構建開放、有韌性、包容和穩定的金融體系，以支撐經濟增長；各方也將繼續承諾支持發展中國家應對全球危機和挑戰，實現可持續發展目標。

宣言又提到，建設以世界貿易組織為核心，基於非歧視、公平和透明的多邊貿易體制，並確保符合世貿規則的公平競爭。

二十國集團領導人亦注意到，世界各地的戰爭和衝突，給人類帶來的巨大苦難和負面影響，強調各國必須以符合《聯合國憲章》所有宗旨和原則的方式行事，必須避免威脅或使用武力，尋求獲取領土、侵犯任何國家的領土完整和主權或政治獨立。

圖為2024年11月18日，G20 峰會在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行，與會領袖合照。（Reuters）

宣言還提及全球各地仍然持續的衝突，指成員國支持根據聯合國安理會的決議，在加沙及黎巴嫩立即停火；宣言又確認巴勒斯坦有自決權，並重申堅定不移地支持「兩國方案」，以及根據聯合國安理會決議，立即在加沙和黎巴嫩實現停火。

此外，各國亦重申《巴黎協定》的控制全球暖化目標，並合作支持所有國家，實現可持續的經濟增長和發展，更好應對氣候變化。