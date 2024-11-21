美國首位跨性別眾議員將履新　共和黨出招阻使用國會女廁

在剛過去的美國大選中，民主黨籍的Sarah McBride於特拉華州（Delaware）當選眾議員，明年1月履新後將成為美國首位公開的跨性別議員。其上廁所問題近日成為國會大樓焦點，掀起兩黨激烈爭拗。共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）11月20日表示，國會大廈內的所有列明單一性別的設施，都只限於所屬「生物性別」（biological sex ）的人士使用 。



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因應34歲的Sarah McBride即將成為新同事，共和黨女眾議員梅斯（Nancy Mace）於11月18日預早提案，禁止在國會大樓內「使用與其生理性別不符的單一性別（single-sex）設施」，目的是禁止Sarah McBride進入女廁。

圖為2023年10月24日，共和黨眾議員約翰遜（Mike Johnson）獲得黨內的議長提名後，與黨友梅斯（Nancy Mace）合照。（Reuters）

議長約翰遜：應根據「生物性別」使用設施

梅斯表明，Sarah McBride沒有發言權，指對方先天是男性，不屬於女性空間，包括女廁，否則是病態及扭曲現象。 她自稱是性侵受害人，因而患有創傷後壓力症候群，知道婦女和女孩在私人空間中是多麼脆弱，知道女性在洗手間此類空間尤其脆弱，「所以我絕對，100%會阻礙任何想要進入女廁、更衣室、更衣室的男人」。

暫時未知其提案會否表決，以及如何執行。但同黨的眾議院議長約翰遜予以聲援，發聲明稱，應據「生物性別」使用列明性別的設施，又稱：「值得注意的是，每個議員辦公室都有自己的私人洗手間，而且整個國會大廈都有男女通用的洗手間。」

圖為2024年11月19日，美國眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）在國會大樓舉行的記者會。（Reuters）

民主黨領袖譴責提案欺凌及刻薄

不過，民主黨方面予以譴責。眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）指責梅斯的法案「欺凌」；參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer ）指提案「刻薄而殘忍」。

路透社指出，在國會大樓內，許多眾議員的辦公室不在開會樓層，且步行時間要10分鐘。

主角Sarah McBride則表示，共和黨不解決人民關注的問題，一再藉其他議題轉移視線。