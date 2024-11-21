據報美中經濟安全審查委員會首次建議　取消中國最惠國待遇

華盛頓郵報報導，美中經濟與安全審議委員會11月19日發布年度報告，向美國國會提議， 取消中國「永久正常貿易夥伴關係」（Permanent Normal Trade Relations ，PNTR），以應對其帶來的日益增長的經濟與安全風險。



年度報告指出，PNTR地位給予中國與美國盟友相同的貿易條件，而中國通過所謂「不公平貿易行為」受益。委員會主席Robin Cleveland認為，美國數十年來努力在這方面應對中國「規避法律或利用貿易漏洞的行動」，而政府的更迭，不應成為質疑這一共識的時機。

PNTR即原來的最惠國待遇，但不需年審。2002年1月1日，美國對中國的永久性正常貿易關係法案正式生效，免除美國國會每年一度對中國貿易地位的審議，確保中國商品進入美國市場時，能享受與其他國家相同的低關稅待遇。

2024年11月19日，美國德州，圖為特朗普出席星艦第六次試射儀式。（Reuters）

報道分析指，取消中國PNTR地位可能會將中國置於與古巴、朝鮮、俄羅斯和白羅斯相同的貿易地位。

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在競選時承諾，將中國產品的關稅提高60%，而國會批准取消中國的PNTR地位將是實現這一目標的途徑之一。

報道引述中國駐美大使館的回應，發言人劉鵬宇批評報告內容充斥著虛假信息和誹謗，反映一種根深蒂固的偏見，試圖將中美經貿關係拉回到冷戰時代的做法違反世貿組織規則，只會損害兩國的共同利益，擾亂全球經濟。