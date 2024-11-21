中國在美留學生人數　15年來首度被印度超越

過去十年，在美國的中國留學生數目在國際留學生中一直長霸榜首，但隨着中美關係惡化，留學生數目不升反跌，數目更是15年來首次被印度留學生超越。



由美國國務院贊助的國際教育協會(IIE)的報告顯示，2023-2024學年度在美國大學就讀的印度留學生人數達到331,602人，佔整體外國留學生的29%；中國留學生人數下滑4%至277,398人，但仍位居第二，佔整體外國留學生的四分之一。整體外國留學生人數增長7%，多達逾110萬人，超越疫情前創下的歷史最高紀錄。

美國的大學上個學年度的印度留學生人數大增23%，總數是自2009年以來首次超越中國，成為留美國際留學生的最大來源國，也推動印度在美留學生人數創下歷史新高。

在大學本科及研究所方面，中國和印度留學生加起來都佔據過半的美國國際留學生。雖然近年中國留學生人數隨著地緣政治緊張加劇有所減少，但大學本科的中國留學生人數仍然居首。

在美國的中國留學生數目在國際留學生中一直長霸榜首，但隨着中美關係惡化，留學生數目不升反跌。（新華社／資料圖片）

中國留學生自2009-2010學年以來，一直是美國最大的外國留學生團體。但其人數在2019-2020學年達到頂峰的372,532人後持續減少。印度留學生的人數則不斷增長。

有專家表示，中國赴美留學生下降反映了公眾觀念的重大轉變，許多中國學生和家庭擔心安全、種族主義和歧視以及移民困難。