普京向國防部高層祝賀「榛樹」試射成功　將繼續測試新型導彈

俄羅斯媒體報道，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）祝賀國防部高層及研發人員成功試射「榛樹」（俄語：Oreshnik）新型中程高超音速導彈。普京表示俄羅斯擁有「榛樹」導彈系統的庫存，並將持續測試有關系統。



俄衛網11月23日報道，普京指「榛樹」導彈是在最新研究成果的基礎上創建的，並不是對舊有蘇聯系統進行現代化改造。

2024年11月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在首都莫斯科主持與國防部高層、國防工業及飛彈系統開發商代表舉行的會議。（Reuters）

普京不排除其他國家可能會出現類似於「榛樹」的系統，但這將是明天或一年後的事情，重要的是俄羅斯現在就擁有這種武器，而且隨時可以使用。

普京又表示，將繼續測試「榛樹」導彈，包括在實戰情況下，而具體情況取決於俄羅斯面臨的安全威脅。

2024年11月22日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科主持與國防部高層、國防工業及導彈系統開發商代表舉行的會議。（Reuters）

俄羅斯21日向烏克蘭發射「榛樹」導彈，回應烏軍早前利用美製及英製的遠程導彈攻擊俄羅斯境內目標。

據路透社22日報道，北約（NATO）與烏克蘭將在26日舉行緊急會談。烏克蘭國會議員證實，由於擔心俄軍用導彈攻擊首都基輔的政府建築物，國會取消原定22日舉行的會議。