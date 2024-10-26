查理斯三世訪澳洲保安嚴陣以待　警方狙擊手卻被拍到「棄槍自拍」

英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉上週出訪澳洲，並於10月22日參觀悉尼歌劇院（Sydney Opera House）及與民眾合影。當地政府為保護查理斯的安全，採取各種嚴密保安措施應對，包括在高處部署多名狙擊手戒備。不過，有民眾拍攝到其中一名狙擊手竟然拋下槍，跑到另一邊疑似拿起手機自拍，引起不少熱議。



《每日郵報》報道，當日有10000名澳洲人在悉尼歌劇院外耐心等待查理斯現身。期間，警方部署多名狙擊手站在歌劇院的樓頂上戒備，另有狙擊手駐紮在現場附近一棟建築的頂部。當查理斯和卡米拉出來向眾人揮手打招呼時，還可以看到一架警用直升機飛過歌劇院上空。

有關畫面引起澳洲民眾討論，有人表示「從未在澳洲見過這種狀況」，對這麼大陣容的保安感到好奇。

然而，從其中一段流傳影片所見，悉尼歌劇院屋頂的一名狙擊手竟然放下狙擊槍，走到另一邊拿着手機做出疑似在自拍的動作，甚至還談電話，令人質疑罔顧查理斯和卡米拉的安全。

2024年10月22日，英王查理斯三世（King Charles III）夫婦出訪澳洲，一度前往參觀悉尼歌劇院（Sydney Opera House）並與當地民眾合影。（Reuters）

報道稱，如此嚴格的保安措施原來是有充分歷史理由，查理斯於1994年訪問悉尼出席澳洲國慶日慶祝活動時，曾被23歲學生David Kang開槍射擊。所幸的是，David Kang的槍只有空炮彈，他希望透過假裝暗殺查理斯，喚起人們關注被關押在澳洲拘留營的柬埔寨庇護者，他最終被判500小時社會服務令。