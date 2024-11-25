白金漢宮大規模翻修 2027年前不再接待外國領袖
撰文：藺思含
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據英國《泰晤士報》（The Times）11月23日報道，未來2年多，白金漢宮（Buckingham Palace）將停止接待外國領袖，進行大規模翻新。英王查理斯三世（King Charles III）將改在溫莎堡（Windsor Castle）招待外賓。
由於白金漢宮內的電線和管道自1950年代以來未有更新，為防止火災或水災，王宮於2017年啟動為期十年、耗資3.69億英鎊（約36億港元）的翻新工程，在此期間，王宮大部分最豪華的房間都將關閉。
白金漢宮下月將接待來訪的卡塔爾國王塔米姆（Emir Al Thani of Qatar），之後至少到2027年下半年，王宮將不再有外國元首到訪。查理斯三世也已將辦公室、會議室和用餐區搬到了白金漢宮花園翼西側一樓。
王宮的東翼今年已完成工程，曾在7月破例開放予公眾預約參觀，消息指明年會增加更多名額。
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