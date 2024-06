凱特王妃出席英王壽辰皇家軍隊閱兵式：罹癌後首露面　馬車內燦笑

英國凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)6月14日就自己健康狀況發表聲明,她說會在英國時間15日現身英王查理斯三世(King Charles III)的皇家軍隊閱兵儀式(Trooping the Colour)而且如期乘車抵達白金漢宮。這是她接受手術後以來的首次出席公眾活動。



國王查理斯、王后卡米拉與威廉及凱特等人分乘馬車抵達白金漢宮。凱特下車後步伐穩健,與子女徑直走進室內。

英國查理斯出生日期是1948年11月14日,但他壽辰慶祝活動也按照傳統,落在6月中的一個周六。

已故英女王出生日期是 1926年4月21日, 而官方壽辰是每年6月的第二個周六。

慶祝兩個生日的傳統,源自1748年喬治二世統治時期。生於11月的他因英國天氣不穩,決定把生日遊行改到夏天風和日麗的天氣下舉行,並把皇家軍隊閱兵儀式(Trooping the Colour)演變成國王慶生儀式之一。

Trooping the Colour 是英聯邦軍隊的儀式。17世紀戰場上,旗幟顏色是一個軍事部隊的標誌,方便士兵找到所屬部隊的集合地點,後來慢慢成為傳統,並變成皇家軍隊閱兵儀式的一大特色。

英國凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)2024年6月14日就自己健康狀況發表聲明,她說會在英國時間15日現身英王查理斯三世(King Charles III)的皇家軍隊閱兵儀式(Trooping the Colour)而且如期乘車抵達白金漢宮。(AFP VIA GETTY)