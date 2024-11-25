《蠟筆小新》聖地　Ito Yokado春日部店結業

日本人氣動漫《蠟筆小新》（クレヨンしんちゃん）內亮相的百貨公司原型、伊藤洋華堂（イトーヨーカドー、Ito Yokado）春日部店在11月24日結業，大批民眾到場送別。



共同網及朝日電視台等傳媒24日報道，伊藤洋華堂由連鎖便利店7-11的母公司7&I控股擁有，而春日部店則位於《蠟筆小新》的舞台、埼玉縣春日部市。

在《蠟筆小新》內亮相的百貨公司原型、伊藤洋華堂春日部店。（讀者提供）

伊藤洋華堂春日部店是在《蠟筆小新》中亮相的「佐藤九日堂」（サトーココノカドー」）原型，因此成為話題，並吸引海內外的支持者到場打卡和「聖地巡禮」。

店舖在1972年開業，鄰近春日部車站，它於1996年遷到現址。連同地下1層在內，建築物樓高6層，並一度將招牌改為片中一樣的「佐藤九日堂」版本，店內亦有出售《蠟筆小新》的產品。

不過7&I在7月以重新編配店舖網為由，決定將春日部店結業，並在2025年2月為止再結束另外13間分店。而在消息傳出後，不少人專程到訪春日部店，又在留言版上畫了《蠟筆小新》角色的畫像。