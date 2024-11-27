特朗普戰略很可能失敗？　美媒：不能恐嚇世界停跟中國做生意

中美競爭一直備受國際關注，美媒11月26日刊出評論文章，指美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅對全球多國加徵關稅，有大棒而沒有紅蘿蔔，在這情況下特朗普「擠壓中國經濟」的戰略很可能失敗，更有可能是其他國家繼續與中國做生意，美國則對所有人設障礙。



《華盛頓郵報》刊出的文章講述美國不能恐嚇世界停跟中國做生意，並以阿根廷為例子，當地總統米萊（Javier Milei）競選時高呼不會與共產黨合作，但在上任後，他的態度已經轉軚，把中國描述為非常有趣的商業夥伴。

拉丁美洲其他地區也一直獲中國投資港口、鐵路、礦場和電力設施，至於歐洲，雖然貿易政策傾向華盛頓，但同時顯然願意與北京達協議，而不是特朗普提議的全面對抗。

文章指，對美國來說的最好戰略可能不是特朗普心目中所想的，就是呼籲志同道合的國家建立聯盟，這需要更多紅蘿蔔，但特朗普對此似乎興趣缺缺。

2024年11月19日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在德州布朗斯維爾觀看SpaceX的星艦火箭發射。（Reuters）

特朗普之前在11月25日宣布，上任後首天隨即向中國貨品加徵10%關稅，也會向所有墨西哥及加拿大貨品徵收25%關稅。

他曾主張撤銷中國的最惠貿易國待遇，並向中國出口貨品徵收超過60%關稅，比他首個任期時的措施高得多。