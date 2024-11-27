傳美女秘書給特朗普寫露骨告白信「想給你快樂」　大選貼身伺候

紐約時報揭露，外號「人型打印機」的美女秘書哈波（Natalie Harp）曾寫給老闆兼美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多封表白忠心的「告白書信」，其中用詞十分直白，比如「你是我最重要的人」、「想帶給你快樂」、「我的守護者」等等，讓特朗普身邊幕僚「很不安」，而目前沒有正式職銜的哈波料將在特朗普2.0中發揮重要作用。



33歲的哈波去年寫給特朗普一系列信件，其中寫到「你對我來說是最重要的」，還說「我不想讓你失望」，並且稱78歲的特朗普是她「此生的守護者和保護者」。

在另一封信中，哈波告訴特朗普，想回到過去兩人「一加一大於二」的狀態，「我們倆無話不說、無所不談」。她還說，「我想帶給你快樂」，「我們感覺可以在一起一整天，都不提工作」。

哈波之所以被稱為「人型打印機」，是因為特朗普至今偏好紙本閱讀，而她隨身帶着便攜式打印機和電池，方便隨時為特朗普列印需要的資料。

女秘書哈波常陪在特朗普左右（X@ArtoftheSurge）

自稱患骨癌因特朗普做一件事救回一命 特朗普稱視她如親女兒 點圖放大看更多二人的互動：

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紐時起底哈波是1991年的千禧世代，出身加州的虔誠基督徒，2019年擔任霍士新聞節目主持人引起特朗普注意。當時哈波稱自己患有骨癌，多虧特朗普在2018年簽署「嘗試權法案」（Right to Try Act），她才有機會使用實驗藥而獲得治療。目前並不清楚她說的藥物是什麼。

特朗普本人非常喜歡這個故事，2020年讓哈波在共和黨全代會代表發言，她也在2022年加入特朗普團隊。

此後她在特朗普的競選活動中無所不在。競選紀錄片可見，她在特朗普一旁撰寫真實社群貼文。2名知情人士透露，特朗普今年夏天生氣傳訊息給金主厄戴森（Miriam Adelson），也是哈波按下傳送鍵，那封訊息差點讓共和黨痛失最大金主。

紐時描述一些有關哈波的作為都讓特朗普可能陷入麻煩，包含她最喜歡的新聞網站是經常傳播極右派陰謀論的Gateway Pundit，這也讓特朗普核心圈成員有所警惕，希望能對特朗普獲得資訊的方式有更嚴格的控制。

特朗普駁斥有關幕僚對哈波的擔憂，稱她是「小甜心」，對她像對待女兒一樣，並且欣賞哈波在他經歷敗選、國會騷亂、成為政治棄子時，依舊不離不棄。

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