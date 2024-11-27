菲律賓副總統涉恐嚇及脅迫遭起訴 薩拉：相關指控無理據
撰文：劉耀洋
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菲律賓警方11月27日以涉嫌恐嚇和嚴重脅迫為由，向副總統薩拉（Sara Duterte）和她的數名幕僚提出刑事訴訟。薩拉同日反駁稱，相關指控無理據，並批評總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）想藉此剝奪自己作為副總統的權力。
路透社27日報道，警方在聲明中表示，薩拉及相關人士涉嫌在下議院和一間醫院作出襲擊、不服從和嚴重脅迫的行為。
報道稱，薩拉曾在國會針對她的調查會議中，涉嫌多次與議員衝突。另外她一名助手曾在下議院被拘留，並被轉移到一間醫院接受治療時，薩拉保安團隊成員涉推撞一名警察。
菲律賓國家警察局長Rommel Francisco Marbil表示：「警方將堅定不移地維護正義，並確保所有人都須依法承擔責任。」
薩拉同日在記者會上回應稱，自己與小馬可斯的關係惡化到「無法回頭」地步，並斥責小馬可斯想借機剝奪她的權力。
菲律賓司法部25日已將薩拉列為企圖暗殺小馬可斯案的主謀，並向她發出傳票，要求她在5天內作出回應。
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