真主黨停火後首發聲：矢言繼續抵抗　「手放在扳機」監視以軍撤兵

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）11月27日在美法兩國斡旋下正式停火，結束雙方逾14個月的戰鬥。真主黨在停火後首度發聲，沒有直接提及停火，但重申其戰士仍然準備好對抗以軍未來的任何侵略，矢言繼續抵抗。



停火公告發出後，黎巴嫩街頭一片歡呼，民眾迅速上路，湧回被戰火蹂躪的黎巴嫩南部。堆滿財物的汽車和麵包車蜿蜒穿過黎巴嫩部分地區，向南駛去。

但對真主黨而言，抵抗還沒有結束。據土耳其國家通訊社阿納多盧通訊社（Anadolu Agency），真主黨在以黎停火協議生效當日晚發出聲明，宣稱：「我們的戰士將繼續做好充分準備，應對以色列敵人的野心與侵略」。

圖為2024 年11月6日，黎巴嫩貝魯特民眾收看真主黨新任領袖卡西姆（Naim Qassem）的電視講話。（Reuters）

根據停火協議條款，以色列將分階段從以黎邊界「藍線」（Blue Line）以南撤軍，而黎巴嫩軍方將在60天內在南部部署軍隊。真主黨稱會密切監視以軍撤出黎巴嫩南部的行動：「我們的戰士將繼續緊盯敵人的動作及撤出邊境的行動。他們的手將繼續放在板機上，捍衛黎巴嫩主權。」

黎巴嫩衛生當局統計顯示，去年10月以來，以軍砲火已經造成逾3800人死亡，另有上百萬人流離失所。