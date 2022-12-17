英國研究：足球員65歲後　腦部健康比普通人較差

英國學者最近公布一份研究，指職業足球員踏入65歲之後，腦部的健康狀況很有可能比一般人較差。



《衛報》報道，有關研究由東英吉利亞大學健康科學研究所（University of East Anglia’s School of Health Science）的運動腦震盪專家格雷（Michael Grey）等學者領導進行，他們找出75名參與者，包括前職業足球員，來自諾域治（Norwich）的艾雲羅拔斯（Iwan Roberts）及哥斯（Jeremy Goss）、水晶宮（Crystal Palace）的布禮特（Mark Bright），以及非足球員，分析他們的腦部功能。

艾雲羅拔斯（左）2001年效力諾域治時，在甲組聯賽中頂贏樸茨茅夫球員高維。（Getty Images）

格雷稱，眾所周知「頂頭鎚」與職業足球員患上痴呆症風險增加有關，但他們的腦部健康何時惡化，至今所掌握的數據不多。

研究人員利用最新科技，偵測他們在出現記憶或其他可察覺認知問題變得明顯前，是否有初期病徵。

研究指出，職業足球員頂頭鎚會增加患上痴呆症的風險。圖為巴西前鋒加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）在對喀麥隆的世界盃分組賽上以頭鎚攻門。（Getty Images）

格雷指，在40至50歲的群組中，足球員的表現稍為領先一般人，不過到了65歲之後，足球員的情況就開始走下坡。他認為，結果顯示，與足球有關的運動對腦部有益，但身體接觸的體育項目的負面影響在人生較後階段浮現。

他提到，頭部接觸皮球或拳頭時，腦部會在頭蓋骨內搖晃，亦是造成損害的一刻，稱之為「次級腦震盪損害」（sub-concussive damage），而這種損害不會造成腦震盪，但會傷害腦部的根本架構。

格雷形容，如果在整個生涯都是持續做同一動作，對男職業運動員而言肯定會做成一定程度的神經退化，因此認為有需要從現在開始監察參與運動人士的腦部健康，並希望可以找來參與身體接觸的體育項目的女職業和業餘運動員，以及休閒運動員加入研究。