曾被警告小心牢底坐穿　朱克伯格感恩節前夕往海湖莊園見特朗普

自特朗普（Donald Trump，又譯川普）勝選以來，其位於美國佛羅里達州的海湖莊園可謂「門庭若市」、「賓客盈門」，儼然有了一派「小白宮」的感覺。



當地時間11月27日，《紐約時報》援引兩名了解情況的消息人士透露，社交媒體臉書（Facebook）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）已於當天下午前往海湖莊園，同美國當選總統特朗普進行了私人會面。而對此報道，朱克伯格方面的代表沒有立即回應置評請求。

美國《商業內幕》（Business Insider）隨後跟進報道，也稱臉書母公司Meta方面和特朗普的代表沒有回應置評請求，目前尚不清楚會談細節。報道指出，朱克伯格在今年大選中沒有給任何一名總統候選人「背書」，他和特朗普的關係也一直存在爭議。此前，特朗普曾威脅稱，「若勝選會讓朱克伯格牢底坐穿」；而當特朗普遭未遂暗殺後，朱克伯格則立刻吹捧他遭槍擊時「很霸氣」。

據報道，在特朗普勝選之後，朱克伯格和許多科技界、商界領袖一起向他表示了祝賀。

「祝賀特朗普總統取得決定性勝利，我們國家在未來面臨着巨大的機遇。」選舉後的第二天，他在社交媒體上帖子中寫道：「期待與您和您的政府合作。」

美媒《紐約時報》2024年11月27日引述消息稱，感恩節前夕、11月27日，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）下午前往海湖莊園與美國當選總統特朗普進行私人會面。（Reuters）

根據此前多個報道，在特朗普的第一個執政任期，他和朱克伯格至少見過兩次面，包括在一次未經宣佈的白宮會議上，以及在2019年10月與億萬富翁彼得·蒂爾（Peter Thiel）的秘密晚宴上。

事實上，特朗普和朱克伯格之間可謂「積怨已久」。2020年6月，特朗普還是美國總統時，朱克伯格曾表示「特朗普總統的分裂和煽動性言論令我們深感震驚和厭惡」，但當時尚未對特朗普發佈的內容採取措施。而特朗普則表示，他應該在執政期間封禁臉書，但他又稱，「朱克伯格一直給我打電話，還來白宮吃晚飯，說我有多棒」。

2021年1月6日，美國爆發「國會山騷亂」後，特朗普的臉書和Instagram賬號遭封禁。朱克伯格當時在一份聲明中表示，公司認為「允許總統在此期間繼續使用我們的服務的風險實在太大了」。直到2023年2月，特朗普才重新獲得這兩個賬號的控制權。當時，特朗普也曾點名朱克伯格，稱他在選舉中作弊。

今年7月10日，特朗普在其自創的社交媒體平台「真相社交」（Truth Social）上發文稱，如果他再次當選美國總統，將把「選舉舞弊者」送進監獄，他特別點到了臉書創始人朱克伯格的名字。

發出這一威脅後不久（7月13日），特朗普在賓夕法尼亞州的競選集會活動上遭遇暗殺，但並未有生命危險。7月18日，朱克伯格在接受彭博社專訪時表示，「看到特朗普在臉部中槍後站起來，在美國國旗下揮舞拳頭，這是我一生中見過最『霸氣』（badass）的事情之一」。

緊接着，朱克伯格在8月又爆料「拜登政府曾對其施壓審查」，此消息也引爆了美國輿論。不過，這並沒有阻止特朗普對他的「窮追猛打」，對方似乎並未「領情」。

今年晚些時候，在所出版的新書《拯救美國》（Save America）中，特朗普依舊指責稱，朱克伯格在2020年美國總統大選期間密謀策劃了針對他的行動，並警告稱，如果朱克伯格再次這樣做，「他的餘生都將在監獄中度過」。

《商業內幕》指出，如今，朱克伯格並不是唯一一位在特朗普勝選後拜訪海湖莊園的科技公司CEO。報道形容，在特朗普此次競選中扮演重要角色的億萬富翁馬斯克，自大選日之後，就一直和特朗普在海湖莊園「共度美好時光」。

有意思的是，朱克伯格和馬斯克也互相看不上眼，此前兩人還曾「線上約架」，但這場備受矚目的打鬥直至目前並未真的發生。

本文獲《觀察者網》授權轉載

