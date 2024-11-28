李顯龍現身上海豫園逛街拍照　光臨老字號綠波廊用餐

新加坡國務資政李顯龍（Lee Hsien Loong）11月28日在中國上海進行訪問，他上午與中共上海市委書記陳吉寧會面，晚上到訪上海豫園並到上海老字號綠波廊用餐。



根據澎湃新聞，陳吉寧稱，中新互為友好近鄰和重要合作夥伴，作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，上海正加深建設國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新中心，全力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，上海方認真踐行人民城市理念，發展全過程人民民主，努力讓老百姓過上更好的日子。

2024年11月28日，上海市委書記陳吉寧會見新加坡國務資政李顯龍。（上海市人民政府外事辦公室）

陳吉寧表示，上海和新加坡有着良好合作基礎，上海市與新加坡全面合作理事會成立五年來結出豐碩合作成果，2025年是中新建交35周年，上海願同新方一道，進一步用好合作機制、加強優勢互補，圍繞航運、貿易、金融、城市治理等深化各領域交流互鑒，拓展合作空間、提升合作能級，為推動中新兩國關係發展作出地方的更大貢獻。

下午7時左右，李顯龍與夫人何晶一同抵達上海豫園，在步行前往餐廳的過程中，李顯龍多次駐足拍照。

綠波廊位於豫園的九曲橋邊，曾接待過美國前總統克林頓、英國已故女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）等。