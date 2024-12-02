王小洪晤古巴國家主席　促加強協作打擊網絡犯罪

中共中央書記處書記、公安部部長王小洪於12月1日到訪古巴，與古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）會面。他在此行期間，並將與古共中央政治局委員、古巴內務部部長阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez），共同主持中國公安部與古巴內務部第三次部級會晤，及看望古巴革命領導人勞爾．卡斯特羅（Julián Castro）。



圖為古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）。（Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS/資料圖片）

王小洪稱，中方願同古方一道，落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，密切高層交往，加強戰略協作，在維護國家安全、打擊網絡犯罪、執法能力建設等領域深化合作，共同防範應對各類威脅挑戰，攜手共建中古命運共同體。

迪亞斯-卡內爾感謝中方對古經濟社會發展的支持幫助，願在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，加強各領域務實合作，持續深化兩黨兩國特殊友好關係。