王小洪晤古巴國家主席 促加強協作打擊網絡犯罪
撰文：蕭通
出版：更新：
中共中央書記處書記、公安部部長王小洪於12月1日到訪古巴，與古共中央第一書記、古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）會面。他在此行期間，並將與古共中央政治局委員、古巴內務部部長阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez），共同主持中國公安部與古巴內務部第三次部級會晤，及看望古巴革命領導人勞爾．卡斯特羅（Julián Castro）。
王小洪稱，中方願同古方一道，落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，密切高層交往，加強戰略協作，在維護國家安全、打擊網絡犯罪、執法能力建設等領域深化合作，共同防範應對各類威脅挑戰，攜手共建中古命運共同體。
迪亞斯-卡內爾感謝中方對古經濟社會發展的支持幫助，願在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，加強各領域務實合作，持續深化兩黨兩國特殊友好關係。
美國報告指中國在古巴設監聽站 北京：絕不接受抹黑污衊王毅：中國反對美國將古巴列入「支持恐怖主義國家」名單中國與古巴恢復直航 即日起中國公民可免簽入境古巴李強晤古巴總理馬雷羅 雙方簽署多項合作文件聯合國大會連續31次通過決議 促美國終止封鎖古巴