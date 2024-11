拜登的最後狂飆　寫滿懦弱、自私與無恥

美國總統選舉後,在任期最後兩個月,美國總統拜登的政治舉措堪稱狂飆。

當地時間11月27日,俄羅斯盧布對美元匯率跌破「1美元兑110盧布」大關,主要原因與美國財政部宣佈對俄羅斯金融機構實施制裁有關。11月21日美國宣佈對俄羅斯天然氣工業銀行、50多家俄羅斯中小銀行、40多家俄羅斯證券機構和15名俄羅斯金融官員實施制裁。

俄羅斯天然氣工業銀行是此前俄羅斯最後一家未受制裁的主要金融機構,如今赫然在列,將使俄羅斯的石油天然氣出口變得越發困難。

除了對俄羅斯使出金融大殺器,美國還祭出對烏克蘭的三大突破性支持舉措。

圖為2024年11月21日,烏克蘭中部城市第聶伯羅(Dnipro)遭俄羅斯導彈攻擊,有建築物遭擊中起火。(Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS)