拜登的最後狂飆　寫滿懦弱、自私與無恥

美國總統選舉後，在任期最後兩個月，美國總統拜登的政治舉措堪稱狂飆。

當地時間11月27日，俄羅斯盧布對美元匯率跌破「1美元兑110盧布」大關，主要原因與美國財政部宣佈對俄羅斯金融機構實施制裁有關。11月21日美國宣佈對俄羅斯天然氣工業銀行、50多家俄羅斯中小銀行、40多家俄羅斯證券機構和15名俄羅斯金融官員實施制裁。

俄羅斯天然氣工業銀行是此前俄羅斯最後一家未受制裁的主要金融機構，如今赫然在列，將使俄羅斯的石油天然氣出口變得越發困難。

除了對俄羅斯使出金融大殺器，美國還祭出對烏克蘭的三大突破性支持舉措。

圖為2024年11月21日，烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）遭俄羅斯導彈攻擊，有建築物遭擊中起火。（Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS）

首先允許少數美國國防承包商進入烏克蘭，直接在烏克蘭境內修理美國製造的武器系統。這一點非常重要，因為它消除了烏克蘭將武器送往波蘭或其他北約國家修理的需要，這不僅耗時且具有風險。第二個決策是允許烏克蘭使用美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS）——一種射程約為300公里的遠程導彈，攻擊俄羅斯境內的目標。第三個決策是允許烏克蘭使用美國製造的反步兵地雷，將幫助烏克蘭減緩俄羅斯在戰場上的進展。

烏克蘭此前已經多次請求這些武器和政策，英法在今年春天向美國施壓，要求美國允許烏克蘭在俄羅斯領土上使用遠程打擊導彈。但拜登直到最近才做出這些決定。此前拜登擔憂直接攻擊俄羅斯本土會激化矛盾難以收場，遲遲不同意降低烏克蘭武器使用下線。現如今在執政的最後關頭，拜登做出突破性的決定，大有一副自己下台後哪管他洪水滔天的架勢。

拜登和特朗普對俄烏衝突的立場不同，拜登希望藉由代理人戰爭削弱俄羅斯。特朗普不希望深陷戰爭，急於結束俄烏衝突。拜登的政策狂飆將增加特朗普終結俄烏衝突的難度，相當於給特朗普挖了一個大坑。自己執政時，慎之又慎，一旦不用承擔後果就肆無忌憚，暴露了拜登本質上缺乏政治魄力，為繼任者埋雷顯得自私又狹隘。

過去一年多，中東戰局從加沙延宕到黎巴嫩，已經造成數萬人死亡。這一人間慘劇之所以遲遲不能結束，和美國偏袒支持以色列不無關係。不是因為美國沒有手段，而是前期一直忙着選舉的拜登無法脱離猶太大財團的支持，沒勇氣對以色列發出最後通牒。

以色列和黎巴嫩雖然簽署了停火協議，但加沙依然是人間地獄。圖為2024年11月14日，加沙城一間容納難民的學校遭以軍空襲（Reuters）

但是大選塵埃落定後，當地時間11月26日，以色列和黎巴嫩真主黨簽署停火協議。這次停火協議，美國是出了大力氣的，一般來說，停火協議都會有雙方代表簽訂的現場照片，生效的時候，也會由談判雙方共同宣佈。但是登上媒體頭條的是拜登，宣佈停火的是拜登。

給各方造成的印象是以色列迫於拜登壓力，不得不同意停火。事實上，黎巴嫩真主黨同以色列的衝突只是加沙衝突外溢的結果。黎巴嫩當局和真主黨分屬不同政治勢力，在以色列重創黎巴嫩真主黨高層後，促成以黎停火並不難。

拜登在促進以黎停火上如此積極，有為自己爭取政治遺產的考量。而這根本不是值得拿出來炫耀的政績。本輪中東衝突的根源在加沙。以色列和黎巴嫩停火不能掩蓋加沙慘劇和美國的不作為。

拜登只想着為自己鍍金，卻無視公平正義根本沒有在加沙落地的現實。用以黎停火來裝點大國領導人的門面，相當於踩着數萬人的鮮血收割塑造和平的美名，拜登這一招其實非常無恥。