中國向聯合國交存黃岩島領海基線聲明和海圖　捍衛自身領土主權

中國常駐聯合國副代表耿爽12月2日代表中國政府，向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯（Stephen Mathias）交存《中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明》和相關海圖。中方指出，該《聲明》及海圖將在聯合國網站公布。



官方11月10日公布黃岩島的領海基線，藉此宣示主權。圖為2016年中國空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

中方指出，根據《聯合國海洋法公約》，沿海國應將本國領海基線海圖或地理坐標表的副本交存於聯合國秘書長。此次向聯合國交存文件，既是中國作為《聯合國海洋法公約》締約國履行公約義務的國際實踐，也是捍衛自身領土主權和海洋權益的正當之舉。

今年11月10日，中國政府根據《聯合國海洋法公約》等國際法及《中華人民共和國領海及毗連區法》，劃定並公布黃岩島領海基線。中方強調，這是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，符合國際法和國際慣例。

圖為2024年5月17日，中國海警3502編隊在南海黃岩島海域進行艦艇編隊運動訓練（無人機照片）。（新華社）

而在此前的11月8日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）簽署《菲律賓海洋區域法和群島海道法》，依據南海國際仲裁案的裁決，聲稱有權開發南海海域內的資源。