內塔尼亞胡涉貪案將恢復審理　法院下令10日出庭作供

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）所涉的貪腐案，經長時間停擺後，法院下令他需於下星期出庭作證。內塔尼亞胡的律師此前多次要求延期，理由先有忙於應對加沙戰爭，後來他宣稱擔心在法庭無法確保安全。



圖為2017年12月2日，以色列民眾湧現在首都特拉維夫街頭，抗議總理內塔尼亞胡涉嫌貪污，並推法案保護自己。（路透社）

耶路撒冷地區法院的法官於12月3日表示，經過安全評估後，內塔尼亞胡的庭審將改到特拉維夫地區法院進行。他預定本月10日出庭，估計案件將至少審理數星期。法院發言人證實，庭審將在地下密室進行。

基於安全考慮 改於特拉維夫審理

據指出，法官是接受了以色列國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）的安全建議，將審理移至特拉維夫地方法院。國家安全總局的意見是，在評估了各種風險後認為，雖然耶路撒冷地方法院也有保護樓層，但認為特拉維夫地方法院更合適。

內塔尼亞胡分別涉3宗醜聞，被控以欺詐、違反誠信和收賄。在這些醜聞中，他被指為媒體大亨和富豪謀取利益。案件在4年前開審，控方準備了40多名證人，其中包括內塔尼亞胡的盟友。檢方指控，內塔尼亞胡被指為傳媒大亨及富豪謀取利益，藉此換取有利於他的報道等好處。