韓國解除戒嚴｜尹錫悅無預警頒戒嚴令　實早於2022年已有先兆？

韓國總統尹錫悅12月3日突然宣布緊急戒嚴令，然而國會隨即通過一項動議，解除他宣布的戒嚴令。最終，尹錫悅召開國務會議，並通過取消戒嚴令的決議。雖然尹錫悅的行為震驚國內外，但原來有關他可能實施戒嚴爭議早於9月已展開，而該爭議的起源甚至可追溯到2022年。



韓媒《韓民族日報》9月4日報道，最大在野黨共同民主黨魁李在明當日在與執政國民力量黨的會議中提到「戒嚴準備論」，而遭執政國民力量黨以及總統方面的批評。

該「陰謀論」起源於尹錫悅政府2022年11月試圖立法通過總統警衛法執行令修訂案有關。修訂案內容包括，總統警衛處可以指揮監督執行警衛業務的軍隊和警察。而警衛處長則可以將700多名警衛處人員、1,300名警察以及1,000名軍事人員置於自己的指揮權之下。

2024年12月4日，韓國首爾，國會通過一項動議要求解除總統尹錫悅宣布的戒嚴令後，最大在野黨共同民主黨魁李在明向媒體發表講話。（Reuters）

報道稱，有聲音認為，由於尹錫悅意識到當地反政府輿論高漲，所以決定以此作為宣布戒嚴等緊急命令，壓制市民示威的事前布局，不過執行令修訂案最終在引起爭議後被擱置。

金龍顯8月成國防部長人選 「戒嚴準備論」再成政壇焦點

隨着時任警衛處長金龍顯8月被提名為國防部長候選人開始，「戒嚴準備論」再次引起韓國政界的討論。共同民主黨當時擔心，如果金龍顯擔任國防部長官，支持尹錫悅的勢力將掌握軍政、軍令權，以及控制兵力所須的情報系統要職，如此布局有準備戒嚴之嫌。

報道提到，共同民主黨領導層當時多次提及「戒嚴準備論」，或是希望引起民眾對潛在戒嚴的危機意識。

一名共同民主黨內部人士向《韓民族日報》透露：「這是一種事前警告。我認為，只有國民意識到（頒布戒嚴）這種可能性，才能應對可能發生的情況。」

2024年12月4日，韓國首爾的一個火車站，電視正在播放有關韓國總統尹錫悅宣布戒嚴以及隨後宣布將取消戒嚴的新聞報道。（Reuters）

總統室和執政黨方面9月的時候批評，李在明及共同民主黨捏造流言蜚語、擾亂國紀，然而在3個月後，在野反對派的擔憂卻成為事實。