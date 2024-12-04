消息指特朗普考慮換防長人選　相中佛州長德桑蒂斯

有消息指美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正在考慮改而提名佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）擔任國防部長，放棄備受爭議的人選赫格塞斯。



《華爾街日報》星期二（12月3日）引述知情人士的話說，赫格塞斯（Pete Hegseth）無論在個人或專業領域都面對各種不利傳聞，包括涉嫌性侵女性和酗酒問題；特朗普的盟友越來越相信赫格塞斯無法在參議院的提名聽證會過關。

赫格塞斯是一名退役軍人和前福克斯新聞主持人，他需要獲得參議院共和黨人的支持才能確認為美國國防部長。

到目前為止，已有兩名獲特朗普提名的高級職位候選人放棄提名。克羅尼斯特（Chad Chronister）3日宣佈放棄美國緝毒局局長的提名；數周之前，前共和黨眾議員蓋茨因涉嫌與未成年女孩發生性關係而放棄司法部長的提名。

2024年11月21日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名的國防部長人選赫格塞思（Pete Hegseth）在華盛頓國會山莊開會後接受媒體採訪。（Reuters）

德桑蒂斯在共和黨總統初選敗給特朗普，他早先曾出現在特朗普的國防部長候選人名單，但特朗普後來選擇了赫格塞斯。

德桑蒂斯2004年至2010年在美國海軍軍法署署長兵團服役。

《華爾街日報》稱，如果赫格塞斯提名國防部長失敗，特朗普也可能不選擇德桑蒂斯，以其他人取代赫格塞斯。

特朗普過渡團隊和德桑蒂斯辦公室沒有立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

