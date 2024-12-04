韓國戒嚴｜首爾之春悲慘歷史險重演　韓網民嘆「延續44年前劇情」

韓國總統尹錫悅昨（3）晚發表緊急宣布全國戒嚴，此舉震驚全球，而日前在青龍電影獎、百想藝術大賞都奪下最佳影片的電影《12:12首爾之春》，以及韓國影帝宋康昊主演的《逆權司機》分別都在講述韓國戒嚴時期發生的故事，沒想到歷史竟在2024年又重演。



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電影《逆權司機》講述1980年5月韓國光州民主化運動時，一名漢城的士司機於機緣巧合下意外接載一名德國記者，前往光州進行採訪工作，在軍隊無情的屠殺下，順利幫助記者歷劫歸來的故事，當時的背景正是全斗煥發動「五一七」緊急戒嚴，拘捕了金大中和金泳三等社會運動領袖，而光州地區民眾持續示威抗議，全斗煥以武力大規模鎮壓，造成死傷慘重，韓國影帝宋康昊飾演電影中那位關鍵的的士司機金萬燮。

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而今年獲獎無數的《12:12首爾之春》，背景則是1979年10月朴正熙遇刺案之後，韓國政局紛亂，將領全斗煥在12月12日發動雙十二政變奪權，該片描述為了阻止叛變一觸即發的9個小時。以10月26日朴總統刺殺事件為開端，根據戒嚴法陸軍參謀總長鄭祥鎬被任命為戒嚴司令官，保安司令官全斗光（原型為全斗煥）被任命為聯合調查本部長，掌握所有情報的全斗光，為了篡奪權力綁架鄭祥鎬，繼而發動12·12軍事叛變。

《逆權司機》獲選內地影視網站豆瓣 Top 250 最佳電影第60名。

據《朝鮮日報》報導，大韓民國在1948年成立後，總共宣佈過16次戒嚴，其中緊急戒嚴12次，尹錫悅總統昨晚宣布的正是「緊急戒嚴」，而韓國最近的一次緊急戒嚴就是1979年10月26日，時任韓國總統的朴正熙遭到刺殺身亡後，由崔圭夏總理代理總統職務，並且宣布10月27日凌晨4時起在全國實施戒嚴。

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大多韓國網友對此都深感荒謬，紛紛表示：

「整個狀況讓我想起《首爾之春》…好像延續成《首爾之冬》了」

「我沒想到我這輩子會遇到戒嚴，這真的是2024年的韓國嗎？」

「宣布戒嚴是為了『保家』不是為了『衛國』吧」。



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