古巴再度全國停電　經搶修仍數百萬人未獲復供

古巴電網12月4日再度崩潰，經搶修後陸續恢復，但至上午全國仍有數百萬人停電，迫使政府下令停課停工，進一步凸顯了該國發電系統脆弱。古巴能源部長Vicente de la O'Levy表示，預計電網會在5日前全面恢復，但需要逐步進行，政府會優先向醫院和抽水設施供電。



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由於來自委內瑞拉、俄羅斯和墨西哥的石油進口減少，加上古巴的燃油發電廠過時，以及該國經濟問題，令該國今年近兩個月內，多次觸發全國停電。古巴則危歸咎於美國的制裁，這使得金融交易和燃料購買變得複雜。

涉事發電廠Antonio Guiteras為古巴最大，於4日凌晨2時左右停運。能源部長Vicente de la O'Levy稱，由於其他幾座主要發電廠正進行維護，導致全國停電。至上午10時，全國仍有數百萬人未獲恢復。

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在新一次全國停電前，古巴各地每日均輪流停電數小時。首都哈瓦那（Havana）居民Danielis Mora稱，整個星期不時停電，因住處沒有煤氣，停電時只能用柴火或木炭做飯。

過去兩個月，由於反覆停電以及水、天然氣和食品短缺，爆發了零星的抗議活動。古巴政府上星期發布一項法令，下令國有和私人企業利用再生資源生產更多電力，並需限制冷氣機等使用。