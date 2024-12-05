日本東京政府擬推公務員「週休3日」制　以配合鼓勵生育政策

法媒12月4日報道，日本東京政府近日提出一項計劃，擬為首都公務員引入四天工作制，以支持鼓勵生育的政策。



法媒4日報道，日本首相石破茂將低生育率形容為「無聲的緊急狀態」，並承諾通過靈活工作時間等措施提高出生率。為了應對這一問題，東京都知事小池百合子計劃自明年4月起，為東京都公務員提供每週四天工作制的選項。

2024年11月11日，日本首相石破茂在東京首相官邸舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

小池百合子在都議會政策講話中說：「女性賦權滯後是日本長期存在的課題。突破現狀、讓社會更加多元和繁榮，是我們邁向光明未來的關鍵。」

她進一步強調：「我們將通過引入更加靈活的工作時間制度，例如每週三天假期，全面支持（公務員實現）工作與生活的平衡。」

根據計劃，除輪班制員工外，公務員每週最多可休三天，但每月工作時長將達到155小時。此外，育有幼童的公務員每天的工作時間可縮短最多兩小時。

日本東京都知事選舉候選人，廣島縣安藝高田市前市長石丸伸二（不在圖中）、東京都知事小池百合子、參議院議員蓮舫（不在圖中）、日本前航空幕僚長田母神俊雄（不在圖中）2024年6月19日在東京的日本新聞俱樂部出席聯合記者會並合照。（Reuters）

日本生育率已連續8年下降。根據衞生部6月發布的數據，日本2023年出生率僅為1.20，遠低於維持人口穩定所需的2.1。日本前首相岸田文雄的顧問森雅子曾警告：「如果我們繼續這樣下去，這個國家將會消失。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

