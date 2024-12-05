特朗普班底｜替換國防部長人選呼聲漲　Pete Hegseth：永不退縮

外媒此前引述消息報道，由於美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友覺得國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）難以獲參議院任命，團隊正在尋找其他替代人選，其中包括佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。對此，赫格塞斯12月4日在社交媒體上回應稱他「永遠不會退縮」。



英國《衛報》4日報道，多間外媒自3日晚上起聲稱，特朗普疑正在考慮德桑蒂斯（Ron DeSantis）擔任國防部長，放棄備受爭議的赫格塞斯。

2024年11月21日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）提名的國防部長人選赫格塞思（Pete Hegseth）在華盛頓國會山莊開會後接受媒體採訪。（Reuters）

赫格塞斯4日早上隨即在社交媒體X上發文稱，左翼人士害怕體制破壞者和變革推動的人，例如特朗普與他本人，因此他們以虛假、匿名的消息來源以抹黑他。赫格塞斯最後強調：「我們的戰士永遠不會退縮，我也不會。」

赫格塞斯同日稍後受訪時也提到，特朗普並未放棄自已，反而鼓勵他「繼續戰鬥」。他強調：「我為什麼要退縮？我一直都是個戰士。」

赫格塞斯在被提名後，被揭發涉及性侵指控，引起巨大爭議。他後來又再次被美國媒體爆料指，其母親2018年因不齒兒子的所作所為，曾發電子郵件給他，指責他多年來貶低、欺騙、出軌、虐待和利用女性的行為「卑劣」（despicable）。