加拿大59歲婦人1小時完成1575次掌上壓　一年內破兩項世界紀錄

一名加拿大婦人以驚人的成績再次打破健力士世界紀錄，她在一小時內完成了1,575次掌上壓，繼之前最久的平板支撐（plank，又稱棒式支撐）姿勢女性紀錄保持人後，又多了一項一小時內最多掌上壓女性紀錄保持人的成就。



即睇59歲的唐娜有多厲害：（按圖了解）



來自加拿大59歲的唐娜·王爾德在一小時內完成了1,575次掌上壓。（YouTube截圖／@Guinness World Records）

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據健力士世界紀錄官網的報道，來自加拿大59歲的唐娜．王爾德（DonnaJean Wilde）在上週完成了挑戰，在一小時完成了1,575次掌上壓，成為女性紀錄保持人。

事實上，唐娜在今年的3月份才以4 小時 30 分 11 秒的驚人成績，獲得最長的平板支撐姿勢女性紀錄保持人的頭銜。如今再添一項紀錄，也令人對她優異的體能感到訝驚。

唐娜表示，為獲得第一個紀錄冠軍而進行的高強度訓練對她獲得第二個紀錄有所幫助，她每天都必須做500次掌上壓做為她訓練棒式的熱身，自此之後她就愛上了掌上壓。

在挑戰當天她的11名孫子齊聚一堂為她加油，他們在一旁替她倒數並大聲鼓勵，還有人拿着一張手工海報，上面寫着「我的祖母真是太棒了！」

唐娜在一開始就表現極佳，在前20分鐘內完成了620次掌上壓。然後在接下來的15分鐘內，她以平穩的頻率完成了挑戰。

值得一提的是，唐娜在比賽臨近結束時曾一度感到自己的肩膀脫臼但又彈回，即使感到巨痛也沒有使她放棄，仍然繼續努力達到令人難以置信的總成績。

在成功獲得紀錄後，唐娜表示，很多人隨着年紀變大而感到體力退化，「但我相信，如果我們保持活躍並訂定健康目標，我們就能優雅而有力地變老。」

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