沙利文稱倘與中國開戰　美國或迅速耗盡彈藥　籲特朗普推國防增產

美國總統拜登（Joe Biden）的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）警告，若與中國發生戰爭，美國可能很快就會耗盡彈藥。他敦促即將上任的特朗普政府，延續受烏克蘭戰爭推動的美國國防工業增產計劃。



沙利文12月4日在戰略與國際研究中心講話時說：「但願我們不會與中國爆發全面戰爭。與像中國這樣的國家與軍隊開戰，將很快耗盡彈藥儲備。」

他敦促候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）續推動美國國防工業增產計劃，並表示：「長期來看，國防工業基礎是否健康，很大程度上視乎它在衝突期間再生、增產和建設的能力——而不僅僅是在衝突之前建設，或是為衝突做準備。」

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓君悅酒店與眾議院共和黨人會面時發表演說。（Reuters）

拜登此前提出設立一個5億美元（約39億港元）的循環基金，以支持彈藥採購。沙利文呼籲國會與特朗普新政府繼續推進相關努力。

沙利文強調，繼續增強美國軍事工業基礎至關重要。他強調：「首先也是最根本的一點是，我們必須繼續加大並加快生產和採購我們最需要的東西。」

他以美國為烏克蘭製造的155毫米炮彈為例指，到2025年1月拜登政府卸任時，美國每月將能生產55,000發這種炮彈，較之前增加400%。美國的目標是到2026年初，讓月產量達到10萬發。

沙利文也提到，有必要打擊中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗這幾個美國對手之間的合作。

圖為2024年2月14日，美國國家安全顧問沙利文在白宮記者會上回答記者提問。（Reuters）

特朗普不支持為烏克蘭提供大量軍事援助，並稱自己能在一天內結束俄烏戰爭。特朗普的顧問稱，美國應把資源用於對抗中國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

