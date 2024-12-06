美醫保公司CEO遭槍殺　彈殼附「抵賴」等字眼　警發槍手新相追緝

美國聯合健康保險（UnitedHealthcare）的行政總裁湯普森（Brian Thompson）12月4日於曼哈頓遭槍殺，槍手至5日仍然在逃。美國《紐約郵報》及美國廣播公司（ABC）引述警方消息稱，現場發現的彈殼寫有「抵賴」（deny）、「辯護」（defend）和「罷免」（depose）字眼，但無法揣測兇徒動機。



圖為聯合健康保險（UnitedHealthcare ）行政總裁湯普森（Brian Thompson）。（UnitedHealthcare圖片）

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兇槍疑使用滅聲器 槍手料精通槍械

路透社報道，相關字眼令人聯想到保險業拒絕賠償問題， 但警方稱仍在調查。當局5日也發布一張顯示疑犯臉容的新照片。根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，警方曾搜查曼哈頓上西城的一家旅館，據信槍手曾經入住。

《紐約時報》報道，案中槍枝或購自康湼狄格州（Connecticut），且似乎使用了滅聲器。據指這種槍枝配件雖然在電影經常出現，但於現實的兇殺案並不常見。警察出身的紐約市長亞當斯（Eric Adams ）於5日稱：「在我多年執法生涯中，我以前從未見過。」警方認為，槍手精通槍械。

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醫療賠償問題多爭議 紐約大規模搜捕槍手

警方在現場附近找到一部手機，正調查它是否與案件有關。另外，警方指槍手背包特別，根據民眾指認或屬於品牌Peak Design，而該品牌背包最貴約330美元，當局也在循線調查。

據指出，槍擊案發生後，當局派出人手、警犬和無人機，在紐約全市展開調查。

聯合健康保險（UnitedHealthcare）隸屬於聯合健康集團(UnitedHealthGroup)，為美國最大醫療保險公司之一。該公司承保人數超過5,000萬，去年營利超過160億美元，擁有約14萬名員工。不過，該公司處理索賠的方式，經常受到批評。