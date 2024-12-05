美聯合健康保險CEO遭槍殺 生前曾接恐嚇 警指在逃槍手預謀犯案
撰文：蕭通
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美國最大醫療保險公司、隸屬於聯合健康集團（UnitedHealth Group）的聯合健康保險（UnitedHealthcare），其行政總裁湯普森 (Brian Thompson) 12月4日在紐約市曼哈頓一家酒店外被槍殺，時值該公司舉行投資者會議前。警方已公布疑犯畫面，並懸紅緝兇。死者妻子向美國全國廣播公司（NBC）稱，死者生前收到恐嚇，但她不知道任何具體細節。
槍手提前5分鐘到場 連開多槍
紐約市新任警務處長Jessica Tisch隨即舉行記者會，證實當地時間清晨6時40分，50歲的湯普森在第六大道（Sixth Avenue）的希爾頓酒店前被槍殺，被送往附近醫院後被宣布死亡。警方事後封鎖案發現場，並以膠杯覆蓋幾個疑似彈殼位置。Jessica Tisch表示，這是一次有預謀、有預謀、有針對性的襲擊。
警方指出，槍手戴著口罩、背著灰色背包，徒步逃跑一段路後，騎上電動單車進入中央公園。現場閉路電視顯示，槍手比湯普森早約5分鐘到達希爾頓酒店外，當湯普森接近酒店時，槍手無視路人開槍，先是向湯普森的背部開了一槍，然後連開多槍，即使槍枝似乎卡彈。
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任職UnitedHealthcare已20年
美國多家媒體報道，湯普森在總部位於明尼蘇達州的UnitedHealthcare已任職20年，曾在多個部門工作，至2021年出任CEO。明州州長沃爾茲（Tim Walz）發聲明，向湯普森家人及相關公司致哀，形容是一宗令人震驚的暴力行為。
受槍擊案影響， 聯合健康集團行政總裁Andrew Witty原定在投資者會議前的講話取消。他在場解釋， 團隊一名正陷於非常嚴重的醫療狀況，會議也需提前結束。
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