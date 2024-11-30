美國抑鬱媽抱嬰兒持刀企圖襲警　母女兩人遭警察開槍擊斃｜有片

美國密蘇里州11月7日發生槍擊案，女子Maria Pike與她的女兒不幸遭警察擊斃。當時警方接到家暴案件，派出3名警員到場調查。事主當時閉口不言回到房間，隨後抽刀抱着女兒企圖襲警，最後慘遭擊斃。



事件起因在於Pike與婆婆Talisa Coombs發生肢體衝突，Coombs因此向社會服務部兒童部門以及警方報案，並留在公寓樓下等候。

Pike面對詢問選擇閉口不言並緊抱嬰兒，僅以點頭或搖頭回應。眾人最後來到房間，Pike的丈夫坐在床尾，未料Pike坐下後一手從床頭抽出刀，另一手攜女兒衝出企圖襲警，慘案隨之發生。

Pike的家人認為警方過度執法害死母女二人，要求警方承擔責任，他們指，Pike患有嚴重抑鬱症，在生下女兒當天告訴醫護「自己無家可歸」甚至「想傷害自己」。Coomb還指她行為失常，曾在10月試圖在樹林殺死女兒。

2024年11月7日，美國密蘇里州，Maria Pike懷抱嬰兒持刀，她隨後起身衝向警員企圖襲警，慘遭擊斃。（截圖自Facebook@Independence Police Department）

警方27日公布當時錄影，其中結尾顯示Pike持刀衝向警察，影片隨之結束，並未透露她衝向警方後所發生的事情。警方指，警員當時立刻拔槍，擊斃母女二人。尚不清楚警方當時開了多少槍，警方專案小組正在進行調查，已知當日到場的3名員警均暫停職務。