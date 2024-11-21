瘋傳「波蘭射擊比賽教練」誤扣板機射中其他選手屁股　真相更離譜

波蘭的一場射擊比賽傳出離奇槍擊案。



一名教練打扮的男子在比賽中近距離拿槍射中一名選手的臀部，警方稱整件事件為意外。

網上瘋傳波蘭一名射擊教練在比賽中拿槍射中一名選手的臀部，惟事後協會澄清那背心是偽造的，傷人者根本不是教練。（X@Buckarobanza）

射擊協會揭真相 那教練竟是假冒的？（點圖放大瀏覽）：

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據當地媒體報道，在波蘭西部戈達維舉行的射擊比賽中，有一名穿着似乎屬於波蘭體育射擊協會（PZSS）螢光背心的男子不慎射中另一名選手的臀部。從當時的影片中可以看到，幾名穿着螢光背心的人正在檢查槍枝，其中一人不慎扣動板機，子彈射中就站在他前面的68歲選手。

受害者臀部中彈，撞翻了桌子，痛得在地上打滾大叫。

波蘭體育射擊協會事後表示此人跟協會完全無關，他們根本沒派人參與這場射擊比賽。

這宗事件與波蘭射擊運動協會的活動無關。如果這是一個射擊姿勢，那麼參賽者就不能站在周圍，向各個方向揮舞槍枝。錄影中雖然可以看到寫有PZSS字樣的背心，但那是假的自製品。網路上有我們比賽的照片和影片，可以看到我們教練的正版背心。

而警方發言人洛巴沃斯基（Michał Robakowski）表示：

一名槍手無意中使人面臨生命或健康損失的直接危險，並其健康造成中度損害。

將整件事件定調為意外。

根據醫院說法，傷者的傷勢需要7天以上的治療才能痊癒。而看過影片的網友則表示，一名真正專業的射擊教練應該要知道無論如何手指不能放在板機上，並說在扣發之前槍管還一度對準了受害者的頭，只打到屁股算是不幸中的大幸了。

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