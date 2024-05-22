抨擊賴清德｢新兩國論｣危及對外關係　官媒點名中美洲國家與台斷交

賴清德20日發表就職演說，強調台灣主權，言及「兩岸互不隸屬」遭批評是「新兩國論」，國台辦等官方語氣強硬回擊，也讓台灣對外關係岌岌可危。央視旗下微信公眾號《日月譚天》指出，從賴清德就職儀式的參加外賓人數大幅下滑、參加邦交國數量驟減、參加人員層級降級明顯三個顯著變化就能看出，台獨越來越遭受國際社會唾棄，且趨勢還在不斷擴大。《日月譚天》並引用台灣學者的話說，受到區域經濟發展及整合的壓力，危地馬拉斷交的可能性最高。



《日月譚天》22日發表文章指出，就職當天，賴清德厚顏無恥地鼓吹「世界承認台灣」，但事實是世界上183個國家都與中國建交，認同台灣是中國的一部分，一個中國原則越來越受到國際社會廣泛支援。這一不可逆轉的大趨勢從賴清德就職儀式的三個顯著變化就能看出。

一是參加的外賓人數大幅下滑。今年參加賴清德就職儀式的外賓人數，相較八年前銳減了三分之一；二是參加的台灣邦交國數量驟減。八年來，高達10個邦交國棄台而去，今年僅剩12個邦交國派員參加；三是參加人員層級降級明顯。如台灣邦交國危地馬拉總統拒絕出席就職儀式，僅派外長團參加。同時，賴清德寄予厚望的日本，也僅派出不含任何高層的議員團，就連被民進黨視為密友的自民黨副總裁麻生太郎，也在數次推脫後缺席。

《日月譚天》指出，這三個變化勾勒出賴清德就職儀式相對冷清的畫像，也顯示出台獨越來越遭受國際社會唾棄。

5月20日，台灣官方舉行「新任總統就職大會」。圖為賴清德（左前）、蔡英文（右前）、蕭美琴（中後）步入會場照片。（台灣總統府提供）

《日月譚天》行文示意，這一趨勢還在不斷擴大，並援引台灣淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威說法，指由於周邊國家紛紛與中國建交，受到區域經濟發展及整合的壓力，點名危地馬拉與台斷交的可能性最高。

此外，《日月譚天》也引用台灣民意調查機構最新民調顯示，羅列蔡英文給賴清德留下至少三個燙手山芋，包含緊張動盪的兩岸關係讓台灣民眾最為不安、台灣經濟因民進黨當局試圖與大陸脫鉤斷鏈深陷困局，以及台灣民眾還對民進黨通過《反滲透法》等濫權妄為極為不滿。

《日月譚天》總結認為，這三個被民怨燒得燙手的山芋其實就是：兩岸關係謀獨當先，經濟增長脫中為主，司法改革為綠服務。這些都是賴清德必須面對和解決但實際上解決不了的問題。