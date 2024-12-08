荷蘭海牙建築物發生爆炸並倒塌　最少4人死亡　警方追尋可疑車輛

荷蘭主要城市海牙（The Hague）一棟三層公寓樓12月7日發生火災和爆炸後倒塌，急救人員正在廢墟中搜尋失蹤人員，當局證實已從廢墟中發現4具屍體，死亡人數或會持續增加。



法媒7日報道，引述消防人員說，已從廢墟中救出四個人並送往醫院救治，精銳隊伍帶着搜救犬搜尋受困在廢墟中的人。目前尚不清楚還有多少人失蹤，也不清楚這棟距離市中心不遠的公寓樓發生爆炸的原因。

法媒記者看到數十輛消防車到場，消防員從地面和高處與大火搏鬥。街道上散落着碎石，一些窗戶被炸碎。大樓廢墟中的一個大坑冒出滾滾濃煙，空氣中瀰漫着刺鼻的氣味。當局提醒附近居民關好窗戶，並關閉通風系統以防煙霧蔓延。

2024年12月7日，荷蘭主要城市海牙（The Hague）一棟三層建築物發生火災和爆炸後倒塌。（Reuters）

緊急服務部門稱，大火於當時時間星7日上午6時15分左右爆發，幾個單位的房屋毀於大火。

警方稱爆炸原因仍然未明，但爆炸發生後，一輛可疑汽車曾高速駛離現場，所以警方呼籲目擊者提供線索。當局稱，大樓共有三層，底層為商鋪，二樓為客廳，頂層為臥室。

14歲的居民穆勒 (Adam Muller) 告訴記者：「我當時正在睡覺，突然聽到一聲巨響。我向窗外望去，只看到火焰，這讓人太震驚了。」

53歲男子迪米（Dimi）說道：「感覺就像一場地震，有東西倒塌了，但我們不知道是哪裏。我認識這些鄰居，我的孩子和他們一起上學」。他補充道：「我的新車也嚴重受損。」

2024年12月7日，荷蘭主要城市海牙（The Hague）一棟三層建築物發生火災和爆炸後倒塌。（Reuters）

海牙市長扎嫩（Jan van Zanen）已前往現場協調救援工作。

此前，荷蘭廣播聯盟（NOS）的影片顯示，數十名消防員正在撲滅大火，並破門進入大樓。當地新聞社ANP的一張照片則顯示，搜救隊用擔架把一名傷員抬上救護車。

本文獲《聯合早報》授權轉載

