日本札幌白色燈光節盛大開幕　77萬盞彩燈點綴動人冬夜｜附攻略

日本媒體報道，以精彩紛呈的彩燈點綴冬日街道的「第44屆札幌白色燈光節」11月22日在札幌市中心的大通公園等多處盛大開幕。在當日下午4時45分，約77萬盞彩燈同時亮燈，現場民眾皆表示讚嘆不已。



第44屆札幌白色燈光節11月22日下午舉行亮燈開幕儀式：

據官方活動介紹，札幌白色燈光節始於1981年，是日本第一個彩燈節。燈光節在札幌市內多個地點同時舉行，具體地點和時間如下：

大通會場：2024年11月22日～2025年12月25日

日本媒體報道，以精彩紛呈的彩燈點綴冬日街道的「第44屆札幌白色燈光節」11月22日在札幌市中心的大通公園等多處盛大開幕。圖為大通會場。（札幌白色燈光節官方網站）

札幌站前通會場：2024年11月22日～2025年2月11日

日本媒體報道，以精彩紛呈的彩燈點綴冬日街道的「第44屆札幌白色燈光節」11月22日在札幌市中心的大通公園等多處盛大開幕。圖為站前通會場。（札幌白色燈光節官方網站）

南一條會場：2024年11月22日～2025年3月14日

日本媒體報道，以精彩紛呈的彩燈點綴冬日街道的「第44屆札幌白色燈光節」11月22日在札幌市中心的大通公園等多處盛大開幕。圖為南一通會場。（札幌白色燈光節官方網站）

札幌市北三條會場（AKAPLA）：2024年11月22日～2025年3月14日

日本媒體報道，以精彩紛呈的彩燈點綴冬日街道的「第44屆札幌白色燈光節」11月22日在札幌市中心的大通公園等多處盛大開幕。圖為北三條會場。（札幌白色燈光節官方網站）

札幌車站南口站前廣場：2024年11月22日～2025年3月14日

日本媒體報道，以精彩紛呈的彩燈點綴冬日街道的「第44屆札幌白色燈光節」11月22日在札幌市中心的大通公園等多處盛大開幕。圖為札幌車站會場。（札幌白色燈光節官方網站）

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