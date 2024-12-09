俄常駐維也納國際組織代表談巴沙爾：俄羅斯在困難時不會背棄朋友

俄衛網12月9日報導，俄羅斯常駐維也納國際組織代表烏里揚諾夫（Mikhail Ulyanov ）在評論辭去敘利亞總統職務的巴沙爾（Bashar al-Assad）攜家人抵達莫斯科時表示，俄羅斯不會在困難情況下背棄朋友，這與美國不同。



克宮消息人士此前對衛星通訊社說，巴沙爾攜家人抵達了莫斯科，俄羅斯出於人道主義考慮，為其提供庇護。

烏里揚諾夫在其社交頻道上寫道：「巴沙爾及其家人在莫斯科。俄羅斯在困難情況下不會背棄朋友。這是俄羅斯與美國的區別。」

烏里揚諾夫指，俄羅斯不會在困難情況下背棄朋友。(Getty)

此前，佔領敘利亞國家電視台的反對派武裝在直播期間聲稱已經控制了全國。敘利亞總理穆罕默德·加齊·賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）表示，他和多位部長仍在敘利亞境內，他們不知道國防部長的下落。他還指出，已經與反對派武裝高層建立了聯繫。

俄羅斯外交部表示，巴沙爾在與多個敘利亞衝突方談判後，決定辭去總統職務並離開敘利亞，並和平移交權力，而俄羅斯則沒有參與談判。

12月8日，克宮消息人士對衛星通訊社說，巴沙爾及其家人抵達莫斯科，俄羅斯出於人道主義考慮為其提供庇護。該消息人士還指出，俄羅斯官員正與敘利亞反對派武裝代表接觸，其領導人保證俄羅斯在敘利亞境內軍事基地和外交機構的安全。