美國保險公司CEO槍殺案　26歲高學歷疑兇落網被控五罪

美國聯合健康保險(United Healthcare)行政總裁湯普森(Brian Thompson)12月4日於曼哈頓遭槍殺,槍手潛逃多日後落網。美國警方昨日在賓夕法尼亞州拘捕一名26歲涉案男子,並起訴他5項罪名,包括偽造和無牌持槍等2項刑事重罪,以及篡改紀錄或身份證明、持有犯罪工具及提供虛假身份證。疑犯Luigi Mangione同日在賓州法院提堂,不准保釋,須還押。



綜合美媒報道,賓州警方表示,阿爾圖納市(Altoona)一間麥當奴快餐店的職員認出疑犯後報警,警方其後到場拘捕疑犯,檢獲手槍、滅聲器、衣服及口罩,同案發當日疑犯打扮吻合,亦有多張偽造身份證,包括一張假的新澤西州身份證,與他在紐約市曼哈頓租住旅館時出示的相符。警方同時發現3頁紙的手寫文件,內容提及他對美國企業懷有惡意,涉及犯案動機及心態。

警方指,Luigi Mangione在馬里蘭州出生及長大,他就讀於賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania),於2020年畢業,獲得電腦科學學士及碩士學位。警方相信他擁有一支「3D打印槍」,即沒有廠家序號,可以在家中自行組裝的槍械,可發射9毫米子彈。稍後會將他押送到紐約面對指控。

調查人員在事發現場檢獲的彈殼上發現刻有「延遲」(delay)、「拒絕」(deny)及「抗辯」(defend)等文字,與2010年出版的一本批評保險業書籍的書名《Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It》(大意為《延遲、拒絕、抗辯:為何保險公司拒絕理賠和你可以如何應對》)吻合。