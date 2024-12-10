美國保險公司CEO槍殺案　26歲高學歷疑兇落網被控五罪

美國聯合健康保險（United Healthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）12月4日於曼哈頓遭槍殺，槍手潛逃多日後落網。美國警方昨日在賓夕法尼亞州拘捕一名26歲涉案男子，並起訴他5項罪名，包括偽造和無牌持槍等2項刑事重罪，以及篡改紀錄或身份證明、持有犯罪工具及提供虛假身份證。疑犯Luigi Mangione同日在賓州法院提堂，不准保釋，須還押。



綜合美媒報道，賓州警方表示，阿爾圖納市（Altoona）一間麥當奴快餐店的職員認出疑犯後報警，警方其後到場拘捕疑犯，檢獲手槍、滅聲器、衣服及口罩，同案發當日疑犯打扮吻合，亦有多張偽造身份證，包括一張假的新澤西州身份證，與他在紐約市曼哈頓租住旅館時出示的相符。警方同時發現3頁紙的手寫文件，內容提及他對美國企業懷有惡意，涉及犯案動機及心態。

涉嫌槍殺聯合健康保險CEO的Luigi Mangione的社交媒體帳號：

警方指，Luigi Mangione在馬里蘭州出生及長大，他就讀於賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania），於2020年畢業，獲得電腦科學學士及碩士學位。警方相信他擁有一支「3D打印槍」，即沒有廠家序號，可以在家中自行組裝的槍械，可發射9毫米子彈。稍後會將他押送到紐約面對指控。

調查人員在事發現場檢獲的彈殼上發現刻有「延遲」（delay）、「拒絕」（deny）及「抗辯」（defend）等文字，與2010年出版的一本批評保險業書籍的書名《Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It》（大意為《延遲、拒絕、抗辯：為何保險公司拒絕理賠和你可以如何應對》）吻合。