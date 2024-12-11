內塔尼亞胡首次為貪腐案出庭 批評指控荒謬及遭媒體長年攻擊
撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）於12月10日首次就其貪腐案出庭。其律師一開庭便指控罪屬謊言、檢方具偏見，內塔尼亞胡是政治迫害的受害者。內塔尼亞胡已否認貪污、欺詐和違反誠信的指控，於庭上批評此案荒謬，又宣稱自己因採取鷹派安全政策，所以遭受以色列左翼媒體攻擊。此外，他又自稱討厭香檳，以回應被指接受酒類、雪茄禮物的說法。審訊翌日會繼續，內塔尼亞胡預定將再次出庭。
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法院地下室作證約4小時 每星期出庭3次
75歲的內塔尼亞胡是以色列首位在任期間被起訴的總理，法官上星期下令，他必須每星期出庭3次。10日上午，他走進法院時露出自信的微笑。此案原於耶路撒冷審理，早前基於安全考慮，確定移至特拉維夫地方法院的地下室進行。
內塔尼亞胡首日共作證約4個小時，他向3名承審法官稱，為說出真相已等待8年，但他也是總理，正領導國家7條戰線的戰爭，相信兩者能同時兼顧。出庭期間，其軍事助理曾兩次向他遞交書面訊息。他亦曾要求休會，強調自己必須履行總理職責。
涉3宗案件2019年被起訴 包括收取富豪贈禮
內塔尼亞胡2019年因3宗案件中被起訴，但他屢以工作及安全等理由推遲出庭。檢方指控，內塔尼亞胡收取富豪朋友的禮物，以換取為對方提供協助； 涉嫌為媒體大亨尋求監管上的優待，以換取有利自己的新聞報道。但他否認有任何不當行為，也拒絕認罪。
他在庭上宣稱，自己長期遭媒體攻擊及騷擾。他稱如果想要獲得友善報道，只要在巴勒斯坦問題上，發出願兩國解決方案的信號就可以，「如果我左移兩步，就會受到歡迎」 。
在內塔尼亞胡出庭前，其律師向法官表示，認為調查中存在的根本缺陷，指責檢察官非為調查犯罪行為，而是針對個人。
而在法庭外，既有內塔尼亞胡的支持者聲援，亦有抗議者要求採取更多措施，爭取被哈馬斯扣押的人質早日獲釋。
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