特朗普班底｜Andrew Ferguson獲提名聯邦貿易委員會主席

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）週三宣布提名Andrew Ferguson為聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）主席。特朗普指，Ferguson在對抗大科技審查與保護美國言論自由方面表現良好，認為他將成為美國歷史上最以「美國優先」、最支持創新的FTC主席。



Ferguson現為聯邦貿易委員會5名委員之一，擁有維珍尼亞大學的學士學位和法律學位；他曾擔任反壟斷訟訴律師，以及維珍尼亞州副總檢察長。

特朗普12月11日在社交平提名Andrew Ferguson為聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）主席。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

在獲提名後，Ferguson發文表示感謝，他指將結束大科技公司對競爭和言論自由的仇視，確保美國成為世界科技的領導者，並成為創新人士實現新想法的最佳場所。

現任FTC主席莉娜‧汗（Lina Khan），因為阻止數十億美元的企業收購、起訴亞馬遜和Meta觸犯反競爭行為，而備為華爾街金融界及矽谷科技界人士批評。