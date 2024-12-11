美卿布林肯赴約旦與土耳其　討論敘利亞局勢

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月11日起出訪約旦與土耳其，討論敘利亞（Syria）局勢。據法媒引述消息人士指，布林肯13日會抵達土耳其首都安卡拉，將與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）會談。



報道引述土耳其官員11日表示，布林肯13日將抵達土耳其，會見菲丹並與他討論敘利亞巴沙爾（Bashar al-Assad）政權倒台後敘利亞的局勢發展。

圖為2024年11月8日，土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）於希臘雅典出席記者會。（Reuters）

12月8日敘利亞反對派武裝攻陷首都大馬士革（Damascus），宣布推翻巴沙爾政權。敘利亞看守總理巴希爾（Mohammed al-Bashir）正與領導反對派武裝的沙姆解放組織（HTS）領袖朱拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）進行權力移交談判。

美國國務院發言人辦公室表示，布林肯6日已和菲丹通電話討論敘利亞局勢，布林肯強調保護敘利亞全境平民和少數族裔的重要性。