阿薩德政權倒台　輸家只有敘利亞　沒必要急着踩普京！

阿薩德（Bashar al-Assad）政權以前所未有的速度倒台後，輿論普遍認為俄羅斯是最大的輸家。的確，俄羅斯是阿薩德政權的最大支持者。阿薩德政權倒台後俄羅斯在敘利亞的軍事基地前途未卜。但如果我們將視線往前拉，可以看到，其實沒有所謂的俄羅斯輸了這一說。

2015年9月俄羅斯出兵敘利亞反恐，幫助阿薩德政權站穩腳跟，彼時美國、土耳其、以色列、沙特等國支持的大大小小幾十個反對派武裝除了極個別較大的其他都作鳥獸散。

彼時美國、土耳其、以色列、沙特這些國家都被稱之為輸家，美國組建的反恐聯盟沒有反恐成功，竟然被俄羅斯搶了先機。彼時，誰不讚嘆普京的膽識，誰不稱讚俄羅斯以敘利亞為跳板鞏固中東地緣政治成果的睿智，誰不說俄羅斯促成什葉派之弧雄才大略。

敘利亞：2024年12月9日，敘利亞首都大馬士革遭空襲後升起濃煙。（新華社）

而今天，普京還是那個普京。俄羅斯支持的阿薩德政權倒台了，何其諷刺，這會俄羅斯成了輸家，贏家又變成了美國以色列土耳其。

城頭變幻大王旗，沒有誰是永遠的輸家，也沒有誰是永恆的贏家。各領風騷十幾年而已。

今天俄羅斯深陷俄烏戰爭泥潭，丟掉了曾經拿到的地緣政治優勢，但是俄羅斯收留了阿薩德，積極同反對派武裝接觸，積極同土耳其、伊朗溝通，並主張聯合國主導下的解決敘利亞問題。這是勢弱的俄羅斯竭盡全力爭取籌碼。誰能保證俄羅斯從俄烏泥潭脱離出來後不會支持阿薩德重返敘利亞？

2024年12月10日，在敘利亞叛軍宣佈他們已經推翻敘利亞的阿薩德政權後，一名男子在首都大馬士革踩在前總統巴沙爾的海報上。（Reuters）

沙姆解放組織（HTS）十幾天前進攻阿薩德政權時沒有料到會如此快速就佔領大馬士革，該組織沒有充分的準備接手政權。尤其是阿薩德政權崩潰之後，各路勢力加大了對敘利亞的干涉和投入，新的投入形成了全新的變局。現在局面已經不是沙姆解放組織能夠掌控的了。

各大國都在對沙姆解放組織施加壓力，以色列總理內塔尼亞胡警告敘利亞新統治者不要步前總統巴沙爾·阿薩德政權的後塵，允許伊朗在敘利亞「重建」勢力。伊朗說與以色列保持的距離是決定伊朗對大馬士革新執政者採取何種態度的一個關鍵因素。沙姆解放組織背後的支持者土耳其是最大的贏家，在土耳其的授意沙姆解放組織已經開始同庫爾德作戰，而美國是庫爾德最大的支持者。

美國曾經領導反恐聯盟，最後在俄羅斯的擠壓下駐敘軍隊收縮到900多人，今天又在敘利亞風生水起開始空襲恐怖組織，憑藉支持庫爾德搖身一變以贏家自居。以色列軍隊則在佔領戈蘭高地後繼續開進到了距離大馬士革20公里的地方（按：以色列方面否定這個消息）。

2024年12月9日，敘利亞塔爾圖斯，圖為衛星拍下俄羅斯軍艦駛離敘利亞近海的照片。（Reuters）

現在的局勢比一開始更復雜。

未來如果敘利亞能夠出現類似利比亞形態的聯合政府是最好的情況，會否出現以色列主導的反什葉派政權，會否出現美國支持的包含庫爾德的聯合政府，會否出現沙姆解放組織組建的遜尼派極端宗教政府，都是未知數。

如果各反對派及其背後的大國未能達成妥協，敘利亞內戰將急劇升級，最終導致國家徹底分裂和解體。即便反對派背後的各國能夠達成妥協，最終組成的聯合政府也是極為脆弱的，未來持續分裂和對抗的可能性也非常大。在阿薩德家族54年的統治崩塌之後，敘利亞現在面臨的其實是生死存亡的危局。

大國在敘利亞的存在同國際局勢密不可分，大國之間的鬥爭，大國同地區大國的博弈，此起彼伏。各領風騷十幾年，勝負難料。唯一可以確定的是，在外部勢力的干預下，自始至終，輸家只有敘利亞。