菲律賓副總統再度缺席「殺總統」案傳召　否認嚴重威脅小馬可斯

菲律賓國家調查局12月11日傳喚副總統薩拉（Sara Duterte），為她發表威脅暗殺總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）的言論提供解釋，但她並沒有現身，而是以一封信否認她對小馬可斯發出「嚴重威脅」的指控。



綜合路透社和彭博社11日報道，這是薩拉第二次缺席國家調查局的問訊。

薩拉和小馬可斯均來自政治世家，薩拉是前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的女兒，小馬可斯是已故前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子。2人兩年前為參加總統和副總統選舉而組成競選搭檔，但2024年稍早雙方的關係惡化。

薩拉最近在一記者會表示，她僱傭了一名殺手，萬一她被暗殺，這名殺手就會殺死小馬可斯、第一夫人麗莎（Liza Araneta-Marcos）和眾議院議長羅穆亞爾德斯（Martin Romualdez）。羅穆亞爾德斯是小馬可斯的表弟。

2022年6月30日，菲律賓當選副總統薩拉（Sara Duterte）在馬尼拉舉行的就職典禮上與當選總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）合影。（Reuters）

小馬可斯指她的言論「魯莽且令人不安」。國家調查局向她發出傳票，要她解釋這番言論。薩拉在信中並沒有說明她面對什麼具體威脅。

國家調查局長聖地亞哥（Jaime Santiago）向媒體讀出薩拉的信，這封信是由薩拉的律師寄出，她堅決否認發出過任何可以被歸類為法律定義下的「嚴重威脅」，或違反菲律賓反恐法。

聖地亞哥在記者會上表示，國家調查局將根據已掌握的訊息，包括薩拉發出威脅的影片進行調查。

2024年12月11日，菲律賓副總統薩拉（Sara Duterte）遭國家調查局傳喚，為發表威脅暗殺總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）的言論提供解釋，但她並沒有現身，僅以一封信否認指控。圖為國家調查局長聖地亞哥（Jaime Santiago）向媒體記者讀出薩拉的來信。（Reuters）

國家調查局將在2025年1月初之前就調查向菲律賓司法部提交建議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

