冀斡旋俄烏和談　波蘭總理：最快或於今年冬季展開

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）週二表示，有關俄烏戰爭的和談最快可能於今年冬季展開。



波蘭將於明年1月1日起擔任歐盟輪值主席國，圖斯克預告將積極斡旋俄烏和平，他期望能為決策定下基調，以實現烏克蘭和平，同時帶來安全，並確保波蘭的利益。

圖斯克指，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）將在當地時間週四訪問波蘭，馬克龍將向他通報巴黎聖母院重開前夕，他與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）、美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論俄烏戰爭的內容。

2024年12月7日，波蘭Gliwice，圖為圖斯克發表講話。（Getty）

澤連斯基週一在與德國基民盟主席默茨（Friedrich Merz）會面時重申，希望盡快實現和平，還質疑普京無意結束戰爭，提倡讓外國維持和平部隊進駐烏克蘭，直至烏克蘭加入北約。這一提議最早由馬克龍在今年2月提出。