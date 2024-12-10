澤連斯基倡外國軍隊進駐烏克蘭　直至烏加入北約

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）12月9日在基輔會見德國基民盟（CDU）主席默茨（Friedrich Merz），他表示期望通過外交結束俄烏戰爭，又提倡讓外國維持和平部隊進駐烏克蘭，直至烏克蘭加入北約。



德國政局不穩，總理朔爾茨（Olaf Scholz）11月6日辭退財長林德納（Christian Lindner）引發政壇地震，令政府垮台，將在聖誕節前進行信任投票。默茨被外界認為是下任總理的有力競爭者。

默茨9日突然訪問基輔，會見澤連斯基。

2024年12月9日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基和默茨舉行會談。（Reuters）

澤連斯基之前於12月7日在巴黎會見美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與法國總統馬克龍，特朗普呼籲立即停火並進行談判，以結束「瘋狂」。

澤連斯基指會談討論凍結戰爭界線，他強調不相信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）真正希望結束戰事，必須迫使普京講和。

馬克龍2月提議派兵進駐烏克蘭，當時歐洲多國反對。澤連斯基重提此事，還指部隊進駐的前提是必須清楚了解烏克蘭加入歐盟和北約的時間表。

澤連斯基發言人尼基弗羅夫（Sergiy Nikiforov）在會面結束後表示，烏克蘭正準備參加在12月舉行的歐洲會議，旨在確保歐洲盟友和美國目的在於建立一個在和談與戰場上，同樣堅定的共同立場。