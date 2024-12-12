世界盃｜FIFA確認沙特獲2034年主辦權　國際特赦組織等21團體譴責

國際足協（FIFA）於12月11日確認，沙特阿拉伯獲得2034年男子世界盃主辦權，也是2034年世界盃的唯一申辦國。不過，該國的申辦因其人權記錄引起質疑，在FIFA宣布結果後，包括國際特赦組織（Amnesty International）在內21個組織發表聯合聲明譴責，當中包括沙特、尼泊爾和肯尼亞的移民工人組織。不過，沙特已否認侵犯人權的指控。



國際足協（FIFA）於12月11日確認，沙特阿拉伯將獲 2034 年世界盃主辦權。圖為於沙特展示的其中一個新場館模型。（Reuters）

沙特足協在去年10月9日宣布申辦2034年世界盃，澳洲和印尼也曾討論聯合申辦但未成功，最終只有沙特一個申辦國，為國際足協近60年來，首次全無競爭對手的情況下確定世界盃舉辦權。

國際特赦組織（Amnesty International）勞工權利和體育事務負責人Steve Cockburn發聲明批評，國際足協在未確保人權保護到位的情況下，鹵莽地將2034年世界盃主辦權授予沙特阿拉伯，將使許多人的生命面陷於危險。

沙特將成為第二個主辦世界盃的中東國家，對上一次為卡塔爾舉辦2022年世界盃。而沙特此前從未舉辦過如此規模的世界賽事，因此預定建造8座新的體育場館。

至於2030年由西班牙、葡萄牙和摩洛哥3個國家合辦。當中3場賽事會分別在阿根廷、巴拉圭及烏拉圭舉行，以紀念世界盃100周年。