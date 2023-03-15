2030世界盃｜摩洛哥加入戰團申辦　聯合兩「手下敗將」鬥南美四國

北非國家摩洛哥宣布會跟歐洲的西班牙及葡萄牙攜手，合力申辦2030年世界盃。



摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）透過書信公布這個消息，並由該國體育部長在國際足協大會上宣讀，他表示：「這是聯合申辦是足球史上破天荒之舉，將非洲及歐洲、地中海北部及南部、非洲、阿拉伯以及地中海的歐洲世界連結起來。」

烏克蘭足總在去年10月宣布，會加入西班牙及葡萄牙申辦2030年世界盃，但在摩洛哥又宣布加入後，未知烏克蘭會在這次合辦中扮演什麼角色。始終在戰爭威脅下，各方對烏克蘭的承辦能力都有憂慮。

摩洛哥在2022年卡塔爾世界盃表現突出，成為史上首支躋身4強的非洲球隊，但他們在4強不敵，到季軍戰再不敵克羅地亞得殿軍。巧合的是，摩洛哥今次申辦世界盃的合作夥伴西班牙及葡萄牙，正是摩洛哥在上屆世界盃的手下敗將。摩洛哥在16強以互射12碼擊敗西班牙，到8強以1：0淘汰葡萄牙。

摩洛哥曾獨自申辦2010年世界盃，但不敵南非。

目前已表明申辦2030年世界盃的國家團隊，尚有聯合申辦的南美4國包括阿根廷、智利、巴拉圭及烏拉圭。